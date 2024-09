Hezbollah missile balistico per quartier generale Mossad

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024)afferma di aver lanciato unmirato aldelvicino Tel Aviv. Il movimento islamista libanese, bersaglio degli attacchi dell'esercito israeliano in Libano, ha affermato oggi di aver lanciato uncontro ildel, il servizio segreto israeliano, vicino Tel Aviv. "La Resistenza Islamica ha lanciato unQader 1 alle 6:30 (le 5:30 in Italia) di mercoledì mirando aldelnella periferia di Tel Aviv", ha dettoin una nota. L'esercito israeliano non ha al momento commentato queste informazioni.