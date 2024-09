Orsolini riporta indietro l’orologio | La nostra impresa ci deve ispirare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Se le parole bastassero a costruire un’è difficile immaginare parole più centrate di quelle che ha usato ieri Riccardoper indicare il giusto approccio alla Coppa dei sogni. Sala stampa del Dall’Ara, Italiano e De Silvestri come compagni di viaggio. Orso vedi i loghi della Champions e trattiene il sorriso, perché sa che ventiquattr’ore dopo tra quelle mura toccherà tentare la prima. Masa anche che la nuova stagione è cominciata con pochi punti in classifica e mille interrogativi. E allora: "La scorsa stagione abbiamo fatto qualcosa di bellissimo grazie a un’alchimia speciale che si è creata tra squadra, società e tifosi – dice l’attaccante in sala stampa –. Piacerebbe anche a me rivivere quei momenti di gioia sul pullman scoperto quando io e Lollo lanciavamo i cori: ma quello è il passato.