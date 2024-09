Il paradiso delle signore trame dal 16 al 20 settembre 2024 | l' ira di Tancredi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 15 settembre 2024) Nuovi dissapori in arrivo a Villa Guarnieri, come segnalano lede Ildal 16 al 20. Una decisione di Odile, infatti, farà molto infuriare. Intanto, Elvira deciderà di non rivelare a Salvatore i veri motivi per cui suo padre si oppone al loro fidanzamento, mentre Mirella si presenterà a lavoro con la divisa di un colore diverso a causa di un errore di bucato, ma le clienti apprezzeranno la novità . Così, si penserà di creare nuove divise per le Veneri. Marta, invece, si imbatterà di nuovo in Enrico, mentre, per porre rimedio allo scandalo scoppiato in casa Sant'Erasmo, consiglierà di organizzare un'intervista con Adelaide che dovrà essere affiancata da Odile. Quest'ultima, però, non accoglierà con favore quell'idea e si sfogherà con Rosa e Marcello.