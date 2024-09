Lo abbiamo adottato quando aveva 24 giorni è stata la gioia più grande | la storia di ‘Paolino’ ad Affari Tuoi commuove il pubblico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Partecipare adnon è solo una questione di soldi, ma è anche il modo per raccontare, in televisione, di fronte a milioni di spettatori potenziali, una, la propria. Ed è così che,uno dei pacchisti arriva in pedana per giocare, “c’è un clima di malinconia”. È quanto si è detto per Paolo, ma per tutti, ormai,. Il concorrente romagnolo è stato il protagonista della seconda puntata condotta da Stefano De Martino e lo stesso conduttore ha voluto spendere qualche parola sul concorrente: “C’è un clima di malinconia, lui è l’anima della festa. Presente da 16 puntate, usciva con gli altri pacchisti. C’è tanta emozione ma anche un po’ di malinconia”., di mestiere, fa l’elettricista e ha la passione per l’agricoltura e per i motori, è fidanzato con Camilla, mamma di suo figlio Carlo.