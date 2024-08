Maltempo nel Lazio | allerta gialla dal pomeriggio di oggi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024) La Protezione Civile delha emesso un’per possibili rovesci e temporali isolati. La Regionesi prepara ad affrontare undi, con l’emissione di un’da parte della direzione emergenza, protezione civile e Nue 112. L’, valida a partire dal primodie per le successive 3-6 ore, prevede condizioni meteorologiche instabili, con possibilità di precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale. Le autorità hanno invitato la popone a prestare particolare attenzione durante gli spostamenti e a seguire le indicazioni fornite dalla Protezione Civile. La situazione sarà monitorata costantemente per intervenire in caso di necessità e per fornire aggiornamenti in tempo reale.