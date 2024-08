LIVE Bellucci-O’Connell US Open 2024 in DIRETTA | giocatori in campo obiettivo sfidare Sinner al 3 turno

Leggi tutta la notizia su oasport

16:54 Lombardo che, formalmente, ancora non è sicuro della top 100. Nel 2023 questa settimana aveva conquistato un titolo challenger, che gli portò in dote 75 punti che ha confermato con gli interessi agli US. Al momento sarebbe 101°, ma non c'è problema, illlo mostrato è da top 50! 16:48 Azzurro che non ha ancora lasciato per strada un parziale nel torneo. Nelle qualificazioni ha superatodi unllo inferiore rispetto al suo, che ormai è da top 100 stretta. Al 1°poi ha ottenuto la prima vittoria in carriera in uno Slam contro Stan Wawrinka, dopo averla sfiorata a Wimbledon contro Shelton.