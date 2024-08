Vaiolo delle scimmie dichiarata emergenza in Africa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 agosto 2024) Appena 15 mesi dopo la fine dell’che lo aveva visto protagonista, il– ormai ribattezzato mpox – torna a fare paura. L’emergere di un nuovo ceppo più pericoloso di quello diffusosi tra il 2022 e il 2023 e l’esplosione dei casi inha fatto alzare nuovamente il livello di allarme. Nel pomeriggio, i Paesini hanno già fornito una prima risposta: hanno dichiarato l’mpox un’sanitaria pubblica per la sicurezza continentale. Domani, 14 agosto, il comitato didell’Organizzazione Mondiale della Sanità valuterà se il virus rappresenti nuovamente un pericolo di portata globale. “Questa dichiarazione non è semplicemente una formalità, è un chiaro invito all’azione. Dobbiamo essere proattivi e aggressivi nei nostri sforzi per contenere ed eliminare questa minaccia”, ha affermato il direttore generale del Cdcno Jean Kaseya.