Tegola per gli Azzurri Ambrosio dà forfait

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La nazionale italiana di hockey perde il capocannoniere della serie A1 Federico. L’attaccante del Forte dei Marmi, fermo da tempo per una frattura, non parteciperà ai mondiali in programma a settembre a Novara. È il suo ex allenatore in rossoblù e commissario tecnico azzurro Alessandro Bertolucci a fare il punto: "Federico non riesce a recuperare per l’inizio della preparazione – spiega –; il problema al ginocchio, sommato al recente intervento di ernia inguinale, ha aumentato i tempi di recupero e non avrebbe mai potuto essere pronto per il mondiale. È una defezione molto importante. Al suo posto entra Alberto Pozzato che mi ha impressionato molto durante la Coppa delle Nazioni ed era uno dei giocatori che volevo convocare per quanto dimostrato nelle ultime due stagioni".