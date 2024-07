Fabo e La T Tecnica Gema Le date della stagione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Il Consiglio Federale FIP di martedì scorso non ha solo dato il via libera alla composizione dei due gironi a venti squadrenuova Serie B Nazionale proposta dallaLNP, ma ha anche scandito lea venire, che avrà nella Supercoppa LNP di sabato 21 e domenica 22 settembre al PalaModigliani di Livorno un gustoso antipasto. Se la giocheranno quattro squadre, curiosamente tutte inserite nel girone B, ovvero Pielle Livorno, Ruvo di Puglia e Roseto oltre allaHerons di coach Federico Barsotti che come successo in Coppa Italia se la vedrà nella prima semifinale proprio contro i rosetani. Dalla settimana successiva si inizierà a fare sul serio con la prima giornata di regular season in programma il 29 settembre.