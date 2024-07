Il Napoli ha fissato il prezzo per Osimhen | è lunga attesa per l’attaccante

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024)delVictorpotrebbe essere uno dei grandi protagonisti di questa sessione di calciomercato. Sono settimane calde per il futuro del centravanti delVictor. Il bomber partenopeo è tra gli uomini più attesi a Dimaro, oggi ha preso parte alla prima giornata (tra l’altro ha preso una piccola botta in allenamento) ma a tenere banco resta senza dubbio il suo futuro.ha una clausola rescissoria da 13o milioni di euro, cifra che potrebbe renderlo la più grande cessione della storia del club partenopeo, ma al momento nessun club è arrivato a queste cifre. Si è parlato di club arabi, ma il giocatore non sarebbe intenzionato ad approdare in Saudi Pro League, quindi per ile persono settimane dicon il giocatore che non conosce ancora il suo futuro.