PlayStation presenta The Shapes Collection con i nuovi personaggi collezionabili

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sony Interactive Entertainment ha annunciato una nuova collaborazione con Spin Master, nota azienda nel settore dei giocattoli, perre The, una nuova linea di action figure da collezione tratte da alcuni dei giochi più iconici deiStudios. Grazie ad un nuovo articolo suBlog scopriamo che questa nuova linea di articoli vede come protagonisti idi God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Ghost of Tsushima, quali nello specifico Kratos ed Atreus, Aloy e Jin Sakai. Precisiamo inoltre che ognuno di questino accessori intercambiabili e decine di punti di articolazione, utili per dare vita a pose uniche. Aloy di Horizon Forbidden West è la prima action figure deluxe da 15,2 cm della collezione, ora disponibile per il pre-ordine suGear.