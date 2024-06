Cantine nascoste vini nei boschi e terre vulcaniche La sorprendente ascesa vinicola dei Campi Flegrei

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 1 giugno 2024) Potremmo dire che ideioggi sono di gran moda. Sì, perché sonovulcanici e intorno a questo settore c’è un’attenzione notevole, da tutto il mondo. Anche il loro essere naturalmente sottili è una caratteristica sempre più ricercata per essere in linea con la ristorazione che già da tempo va speditamente in questa direzione. Il consumatore, sia italiano che di altri paesi, tende a preferiredal corpo agile, quindi leggiadri e freschi. Tutte peculiarità strettamente legate alleardenti, i, territorio dove nulla è stabile, gli ultimimoti lo dimostrano, e dove tutto cambia di continuo per l’attività vulcanica sviluppata al di sotto di più di quaranta crateri. Sono loro ad avere forgiato queste, rendendole così belle e uniche, croce e delizia in moto perpetuo.