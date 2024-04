Slot machine accese durante l' orario di divieto | a Rho le prime due multe da 500 euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Rho (Milano) -dueda 500a due locali che non hanno rispettato l’ordinanza sugli orari di utilizzo die Vtl a Rho. Si tratta di un bar di corsopa e di un bar di Terrazzano che avevano acceso le macchinettel'di. In entrambi i locali gli agenti della polizia locale hanno sorpreso giocatori attivigli orari in cui è previsto lo stop: per i gestori è scattata immediatamente la sanzione. L'ordinanza firmata dal sindaco Andrea Orlandi lo scorso gennaio, riduce gli orari di apertura di sale giochi, sale Vtl, sale scommesse e l’uso diin locali che le mettono a disposizione. Le attività di gioco devono essere ...