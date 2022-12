Iran | impiccato un 23enne | è il primo manifestante giustiziato dall’inizio delle proteste | “Guerra contro Dio”

(Di giovedì 8 dicembre 2022)È statoMohsen Shekar,arrestato durante lein: si tratta deldella rivoluzionedonne, che ha preso il via dopo la morte di Mahsa Amini, la giovane uccisa dalla polizia perché non indossava correttamente il velo. Mohsen Shekar era stato arrestato il 25 settembre scorso con l’accusa di aver bloccato una strada e attaccato un membroforze di sicurezza con un machete a Teheran. Il 20 novembre scorso ilera stato condannato a ...

