Julian Alvarez ha superato anche l'ultimo esame | è il rimpianto Mondiale di Juve e Milan

DOHA (QATAR) - Quella contro la Polonia è stata una serata di festa per l' Argentina che, grazie alle reti di Mac Allister e, e ha conquistato il pass per gli ottavi di finale dei come prima forza del . A preoccupare il popolo e lo staff dell'Albiceleste, però, sono le condizioni di , sostituito dopo un'ora ...Scaloni gli preferisce, riserva del City, che segna il secondo gol e che gol e mostra una splendida intesa con tutti, in particolare con Enzo Fernandez, anche lui neopromosso titolare ... Chi è Julian Alvarez: bomber dell'Argentina protagonista ai Mondiali Il portiere della Polonia rivela di aver scommesso sul campo con la stella dell'Argentina al momento del penalty: "Ero convinto che non l'avrebbe ...Lautaro è subentrato solo nel finale sbagliando il possibile 3-0, ancora zero minuti ai Mondiali per Dybala. Sono il volto triste dell'Argentina.