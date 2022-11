Real Madrid | la contropartita per arrivare a Bellingham

(Di domenica 27 novembre 2022) Ilcontinua a tenere in considerazione Judecome rinforzo per il centrocampo. Le Merengues però difficilmente...

ilBianconero

... ma si è improvvisamente acceso ad inizio ripresa, dopo il vantaggio lusitano, arrivato grazie ad un rigore abbastanza generoso realizzato dall'ex centravanti di, Juventus e Manchester ...Karsdorp ha rotto con la Roma, Odriozola guadagna tanto alma è un nome di totale affidabilità. In Serie A invece giocano Maehle dell'Atalanta, per cui però servirebbe probabilmente un ... Next Gen Day, Benitez: 'I giovani hanno un valore. Al Real Madrid...' Il Real Madrid continua a tenere in considerazione Jude Bellingham come rinforzo per il centrocampo. Le Merengues però difficilmente arriveranno alla cifra chiesta dal Borussia Dortmund. La soluzione ...Milan e Real nel 2021 hanno concordato un prestito biennale che al Diavolo è costato 3 milioni: ne serviranno altri 22 se i rossoneri vorranno esercitare il diritto di riscatto e acquistare Diaz a ...