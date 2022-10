Roberto Baggio | l' autografo sulla Fiat Panda di un tifoso

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Si schernisce il Divin Codino: “Ancora una macchina rovinata", ma l’sul cofano e la portiera di unaè un trofeo per il proprietario. L’attacante infatti non è riuscito a dire di no e si è messo ad autografare l’auto. Il video, postato su Tik Tok, e rilanciato anche su altri social, ha subito fatto impazzire tutti i fan della leggenda del calcio italiano.