Obbligo vaccinale | comitato | “Le nostre opinioni accolte dalla Consulta”

Bellunopress

... dosi che potranno essere aumentate con successivi ordini nel corso della campagna, in ... donatori di sangue; personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e dell'; personale ...... aspettativa sindacale; immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie per inadempimento dell'; ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai ... Perché l'obbligo vaccinale e il green-pass devono essere immediatamente abrogati * di Daniele Trabucco Questa foto mostra il padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, centro nevralgico della struttura commissariale Covid. Cioè: quello che ne resta. Come anticipato da LiveSicilia.it, l’immenso spazio, ...Una serie di imbrattamenti con scritte 'no vax' sono stati compiuti la notte scorsa in vari edifici della città di Vicenza. (ANSA) ...