BMW - Anche Monaco punta sui videogiochi di bordo

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dopo la Tesla,la BMW si butta nei "di": il gruppo diha infatti avviato una partnership con AirConsole per portare un catalogo "ampio e diversificato" di titoli "casual" (ovverodal gameplay tendenzialmente semplice, che non necessita di particolare impegno) sul display curvo dei nuovi modelli. Il debutto del servizio è atteso nel corso del 2023. Il funzionamento. I giochi, singoli e multiplayer, saranno distribuiti immediatamente in modalità over-the-air e verranno eseguiti direttamente all'interno del sistema di intrattenimento del veicolo. Ai conducenti servirà solo uno smartphone come controller e, ovviamente, il BMW Curved Display, mentre la connessione tra il cellulare e il veicolo verrà stabilita scansionando un codice QR. Non è ancora noto quali ...

Dunque, i giochi dovrebbero essere disponibili su tutti i più recenti modelli del costruttore tedesco come lai4, laiX e laX1/iX1.