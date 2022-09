Con la mobilitazione si apre una nuova fase della guerra. Scrive il prof. Savino (Di mercoledì 21 settembre 2022) La mobilitazione parziale è stata annunciata questa mattina alle ore 9 di Mosca da Vladimir Putin, in un discorso che ha ripreso i punti principali della retorica di questi mesi, con alcuni termini diventati cliché del discorso pubblico delle autorità russe. Le difficoltà in termini numerici dell’esercito russo, il cui contingente dal 24 febbraio in poi ha dovuto fare i conti con le forze ucraine rimpolpate dalla mobilitazione generale nel paese, hanno spinto il Cremlino a un passo che non è cosa chiedono a gran voce da tempo gli esponenti del “partito della guerra totale”, ma che va in quella direzione. La mobilitazione totale, rivendicazione agitata a più riprese nelle ultime settimane di fronte ai rovesci del fronte, spesso con rabbia verso le responsabilità dei vertici ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 settembre 2022) Laparziale è stata annunciata questa mattina alle ore 9 di Mosca da Vladimir Putin, in un discorso che ha ripreso i punti principaliretorica di questi mesi, con alcuni termini diventati cliché del discorso pubblico delle autorità russe. Le difficoltà in termini numerici dell’esercito russo, il cui contingente dal 24 febbraio in poi ha dovuto fare i conti con le forze ucraine rimpolpate dallagenerale nel paese, hanno spinto il Cremlino a un passo che non è cosa chiedono a gran voce da tempo gli esponenti del “partitototale”, ma che va in quella direzione. Latotale, rivendicazione agitata a più riprese nelle ultime settimane di fronte ai rovesci del fronte, spesso con rabbia verso le responsabilità dei vertici ...

