Riparte UnoMattina in famiglia e c'è già la prima frecciata tra Timperi e Setta (Di sabato 17 settembre 2022) Squadra che vince non si cambia ma anche squadra che si "odia" non si cambia. Ecco forse questo termine è un po' esagerato ma il clima che da anni si respira nel fine settimana degli italiani al mattino del sabato su Rai 1 non è dei migliori. E che tra Tiberio Timperi e Monica Setta non corra buon sangue, non è un mistero. Ne hanno parlato anche i diretti interessati e nella prima puntata di UnoMattina in famiglia, al debutto oggi 17 settembre 2022, hanno già regalato scintille. Neppure il tempo di iniziare questa nuova stagione, di annusarsi insomma, che già i due conduttori non si sopportano più. E non vorremmo essere di certo nei panni di Ingrid Muccitelli, una sorta di mediatrice tra i due fuochi, e che fuochi. Dicevamo, neppure il tempo di iniziare che già un video della coppia di conduttori che ...

