State of Play: annunciato Rise of the Ronin (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il breve, ma intenso, State of Play di ieri sera ci ha fatto tornare nel Giappone feudale grazie a Rise of the Ronin in arrivo il prossimo anno In questi ultimi giorni i videogiocatori di tutto il mondo possono davvero di aver fatto una bella abbuffata di titoli ed annunci. Basti pensare all'Ubisoft Forward, al Nintendo Direct, ma soprattutto allo State of Play di ieri sera che, tra i vari titoli, ha visto anche lo spuntare di Rise of the Ronin. Ma cerchiamo di capire un po' meglio le cose! Rise of the Ronin: tra katana e polvere da sparo Rise of the Ronin è dunque l'ultima fatica del Team Ninja, già noto per gli svariati capitoli di Dead or Alive, Ninja Gaiden, Hyrule Warriors e ...

