Juventus, Gazzetta: "Var che disastro domenica sera" (Di martedì 13 settembre 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, la Juventus è davvero messa al palo dai grandi errori del var nella serata di domenica. "immagini disponibili, la telecamera che avrebbe chiarito tutto (e del tutto) «non era fruibile» dalla squadra-Var: è questo il concetto che ieri l'Aia ha voluto esprimere e sottolineare dando forma scritta ai propri pensieri. Dopo il caos Var dell'Allianz Stadium, dopo quel gol regolare annullato a Milik, dopo le immagini girate nella notte-social che inquadrano un Candreva "salvifico" per Bonucci, derubricando a "il fatto non sussiste" tutto il caos del fuorigioco attivo (o passivo), ecco che l'Aia – fatte le opportune verifiche dalla mattina presto fino a pomeriggio inoltrato, scandagliando ogni possibile immagine delle telecamere a ...

