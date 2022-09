Italia spezzata in due dallo scontro dei due cicloni: la mappa meteo eccezionale (Di martedì 6 settembre 2022) Nuovo ‘ruggito' del caldo africano, ma 2 eccezionali cicloni atlantici minacciano l'Europa e l'Italia e governeranno il tempo per una decina di giorni sul nostro Paese, con un'Italia divisa in 2 o in 3. Caldo africano, anomalo per il periodo, al Sud e parte del Centro, piogge sparse al Nord in un contesto comunque mite e variabilità perturbata per il resto del Centro, insieme anche alla risalita di sabbia dal deserto che potrebbe colorare di giallo i cieli Italiani. Una mappa meteo eccezionale che presenta due cicloni molto importanti nel raggio di circa 1000 km, il primo centrato sull'Irlanda ed il secondo ad ovest delle Azzorre ma con caratteristiche tropicali. Il primo ciclone ha una pressione molto bassa, circa 985 hPa, ed è estremamente ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) Nuovo ‘ruggito' del caldo africano, ma 2 eccezionaliatlantici minacciano l'Europa e l'e governeranno il tempo per una decina di giorni sul nostro Paese, con un'divisa in 2 o in 3. Caldo africano, anomalo per il periodo, al Sud e parte del Centro, piogge sparse al Nord in un contesto comunque mite e variabilità perturbata per il resto del Centro, insieme anche alla risalita di sabbia dal deserto che potrebbe colorare di giallo i cielini. Unache presenta duemolto importanti nel raggio di circa 1000 km, il primo centrato sull'Irlanda ed il secondo ad ovest delle Azzorre ma con caratteristiche tropicali. Il primo ciclone ha una pressione molto bassa, circa 985 hPa, ed è estremamente ...

