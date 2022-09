Uefa, fair play finanziario: multe per Roma, Milan, Inter e Juve (Di venerdì 2 settembre 2022) NYON (Svizzera) - Cinque milioni di multa per la Roma , quattro per l' Inter , 3.5 milioni per la Juventus e due per il Milan , con l'impegno dei club di riportare in regola i conti nel più breve ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 settembre 2022) NYON (Svizzera) - Cinque milioni di multa per la, quattro per l', 3.5 milioni per lantus e due per il, con l'impegno dei club di riportare in regola i conti nel più breve ...

