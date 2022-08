Ultime Notizie – Twitter, Musk ci riprova: la mossa per rescindere accordo da 44 miliardi (Di martedì 30 agosto 2022) Elon Musk ha inviato una nuova lettera a Twitter, ieri, per rescindere l’accordo da 44 miliardi di dollari finalizzato all’acquisizione della piattaforma social. Questa volta i legali di Musk hanno presentato come motivazione le accuse mosse la scorsa settimana dall’ex capo della sicurezza della società, Peiter Zatko, noto anche come ‘Mudge’, e rese note qualche giorno fa dal Washington Post e dalla Cnn. Secondo quanto sostenuto da Zatko, vi sarebbero “lacune estreme e oltraggiose” nelle procedure di sicurezza di Twitter, che avrebbe violato i termini di un accordo con l’Antitrust americana dichiarando falsamente di possedere un piano di sicurezza solido. Nella lettera di Musk si evidenzia che, se le accuse dovessero rivelarsi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Elonha inviato una nuova lettera a, ieri, perl’da 44di dollari finalizzato all’acquisizione della piattaforma social. Questa volta i legali dihanno presentato come motivazione le accuse mosse la scorsa settimana dall’ex capo della sicurezza della società, Peiter Zatko, noto anche come ‘Mudge’, e rese note qualche giorno fa dal Washington Post e dalla Cnn. Secondo quanto sostenuto da Zatko, vi sarebbero “lacune estreme e oltraggiose” nelle procedure di sicurezza di, che avrebbe violato i termini di uncon l’Antitrust americana dichiarando falsamente di possedere un piano di sicurezza solido. Nella lettera disi evidenzia che, se le accuse dovessero rivelarsi ...

