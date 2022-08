Basket, Europei 2022: il possibile cammino dell’Italia. Chi potrebbe trovare nel tabellone dagli ottavi in poi (Di martedì 30 agosto 2022) Colonia, Praga, Milano, Tbilisi. Questi i quattro luoghi nei quali stanno per iniziare le danze europee, per una rassegna continentale che ritorna dopo 5 anni. Sarebbero stati 4, senza l’intervento della pandemia di Covid-19, lo spostamento di un anno delle Olimpiadi e il conseguente rimodellamento del calendario effettuato dalla FIBA. Calendario che, peraltro, aveva già subito una profonda rivisitazione, portando gli Europei a giocarsi ogni 4 anni e non più ogni 2, com’era tradizione. Andiamo a ricapitolarne l’intera composizione per quanto riguarda i raggruppamenti: GRUPPO A (a Tbilisi) – Georgia, Turchia, Spagna, Montenegro, Belgio, Bulgaria GRUPPO B (a Colonia) – Germania, Lituania, Francia, Slovenia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina GRUPPO C (a Milano) – Italia, Estonia, Grecia, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna GRUPPO D (a Praga) – Repubblica Ceca, Polonia, Serbia, ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Colonia, Praga, Milano, Tbilisi. Questi i quattro luoghi nei quali stanno per iniziare le danze europee, per una rassegna continentale che ritorna dopo 5 anni. Sarebbero stati 4, senza l’intervento della pandemia di Covid-19, lo spostamento di un anno delle Olimpiadi e il conseguente rimodellamento del calendario effettuato dalla FIBA. Calendario che, peraltro, aveva già subito una profonda rivisitazione, portando glia giocarsi ogni 4 anni e non più ogni 2, com’era tradizione. Andiamo a ricapitolarne l’intera composizione per quanto riguarda i raggruppamenti: GRUPPO A (a Tbilisi) – Georgia, Turchia, Spagna, Montenegro, Belgio, Bulgaria GRUPPO B (a Colonia) – Germania, Lituania, Francia, Slovenia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina GRUPPO C (a Milano) – Italia, Estonia, Grecia, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna GRUPPO D (a Praga) – Repubblica Ceca, Polonia, Serbia, ...

