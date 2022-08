Tormentone Cristiano Ronaldo: nessuno vuole il Re? (Di sabato 27 agosto 2022) Il futuro di Cristiano Ronaldo è uno dei tormentoni dell’estate 2022-2023. Jorge Mendes ci sta provando in tutti i modi ad accontentare CR7, ma a meno di una settimana il portoghese è ancora in quella che sarebbe dovuta essere la sua casa. La seconda esperienza in rosso è stata la peggiore della carriera di Cristiano, nonostante i 24 gol segnati in un’annata fallimentare. Non si è mai ritrovato a Manchester, non ha mai fatto gruppo e nessuno lo ha mai visto davvero felice. Troppo grande la sua aura per uno United allo sbando, ma non è certo sua la colpa del fallimento, l’ennesimo, dei Red Devils. Non giocare la Champions League, però, è inaccettabile per chi di Champions ne ha vinte 5. La voglia di scappare è comprensibile. Cristiano Ronaldo Champions LeagueA 37 anni CR7 ... Leggi su rompipallone (Di sabato 27 agosto 2022) Il futuro diè uno dei tormentoni dell’estate 2022-2023. Jorge Mendes ci sta provando in tutti i modi ad accontentare CR7, ma a meno di una settimana il portoghese è ancora in quella che sarebbe dovuta essere la sua casa. La seconda esperienza in rosso è stata la peggiore della carriera di, nonostante i 24 gol segnati in un’annata fallimentare. Non si è mai ritrovato a Manchester, non ha mai fatto gruppo elo ha mai visto davvero felice. Troppo grande la sua aura per uno United allo sbando, ma non è certo sua la colpa del fallimento, l’ennesimo, dei Red Devils. Non giocare la Champions League, però, è inaccettabile per chi di Champions ne ha vinte 5. La voglia di scappare è comprensibile.Champions LeagueA 37 anni CR7 ...

