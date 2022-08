WTA Cleveland 2022 | risultati 23 agosto | ai quarti Sofia Kenin e Magda Linette

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250, nel corso del Tennis in the Land, sul cemento outdoor statunitense (si gioca in Ohio), vede concludersi nella nottata italiana l’ultimo incontro del primo turno ed i primi quattro del secondo. Non c’erano azzurre oggi in campo. Nell’ultimo match del primo turno (per la parte alta del tabellone) la russa Liudmila Samsonova liquida la bielorussa Iryna Shymanovich con il punteggio di 6-1 6-0 in un’ora di gioco ed ora se la vedrà agli ottavi con la tedesca Laura Siegemund. Per quel che concerne gli ottavi di finale, nella parte alta del tabellone la statunitenseregola la romena Irina-Camelia Begu con lo score di 6-3 6-2, mentre la polaccaelimina l’altra romena Sorana Cirstea con il ...