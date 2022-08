Volley femminile, Mondiali 2022: la long-list dell’Italia, 22 azzurre pre-convocate. Poi le scelte di Mazzanti (Di venerdì 12 agosto 2022) Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha consegnato la long-list delle 22 giocatrici per i Mondiali 2022, che andranno in scena tra Polonia e Paesi Bassi dal 23 settembre al 15 ottobre. Da questa lista il tecnico dovrà scegliere le 14 azzurre che prenderanno parte alla rassegna iridata, a cui le Campionesse d’Europa e fresche vincitrici della Nations League si presentano tra le favorite per la conquista della medaglia d’oro. Va precisato che attualmente la nostra Nazionale si trova in collegiale al Centro Pavesi di Milano e che verosimilmente saranno le 14 atlete impegnate nel capoluogo lombardo a essere selezionate per l’appuntamento più importante della stagione. Spiccano l’opposto Paola Egonu, le ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Davide, CT della Nazionale Italiana di, ha consegnato ladelle 22 giocatrici per i, che andranno in scena tra Polonia e Paesi Bassi dal 23 settembre al 15 ottobre. Da questaa il tecnico dovrà scegliere le 14che prenderanno parte alla rassegna iridata, a cui le Campionesse d’Europa e fresche vincitrici della Nations League si presentano tra le favorite per la conquista della medaglia d’oro. Va precisato che attualmente la nostra Nazionale si trova in collegiale al Centro Pavesi di Milano e che verosimilmente saranno le 14 atlete impegnate nel capoluogo lombardo a essere selezionate per l’appuntamento più importante della stagione. Spiccano l’opposto Paola Egonu, le ...

