Rivolta a Vogue | lo staff contro Anna Wintour su salari e contratti - Magazine - quotidiano net

(Di lunedì 8 agosto 2022)Roma, 8 agosto 2022 - Anche icone come, indiscussa regina della moda e da 34 anni alla guida di, possono trovarsi nel mezzo di unadello. Secondo ...

RivistaStudio : Sette giorni di cattivi pensieri: gli Zelensky su Vogue, le ingerenze russe nella politica italiana, i casini del N… -

Anna Wintour Roma, 8 agosto 2022 - Anche icone come Anna Wintour , indiscussa regina della moda e da 34 anni alla guida di, possono trovarsi nel mezzo di unadello staff. Secondo indiscrezioni riportate dal Daily Mail, la 72enne maestra dello stile, rischia infatti la prima protesta digitale da quando ...I mosaici di San Vitale a Ravenna sono l'equivalente di una copertina di. Qui Teodora e il marito Giustiniano, reduci dalla strage dopo ladi Nika e dalla devastante guerra gotica, si ...Roma, 8 agosto 2022 - Anche icone come Anna Wintour , indiscussa regina della moda e da 34 anni alla guida di Vogue , possono trovarsi nel mezzo di una rivolta dello staff. Secondo indiscrezioni ripor ...(ANSA) - NEW YORK, 08 AGO - Anna Wintour, la 72enne arbitra dello stile, rischia la prima protesta digitale nei suoi 34 anni alla guida di Vogue.