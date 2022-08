Strage di Marcinelle, Letta strumentalizza senza vergogna i migranti (Di domenica 7 agosto 2022) "migranti come soldati di guerra". Il segretario dem paragona i caduti nella Strage della miniera belga ai migranti all'interno di quei campi di concentramento libici che per anni la sinistra ha deciso di finanziare Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 agosto 2022) "come soldati di guerra". Il segretario dem paragona i caduti nelladella miniera belga aiall'interno di quei campi di concentramento libici che per anni la sinistra ha deciso di finanziare

EnricoLetta : Morire a migliaia di km da casa. Da emigrati, immigrati, migranti, tutti modi per evitare di usare la parola giusta… - Luigi_Faragalli : RT @EnricoLetta: Morire a migliaia di km da casa. Da emigrati, immigrati, migranti, tutti modi per evitare di usare la parola giusta: “#per… - alessandromeuc4 : RT @EnricoLetta: Morire a migliaia di km da casa. Da emigrati, immigrati, migranti, tutti modi per evitare di usare la parola giusta: “#per… - CervatoEmanuela : RT @Adele098133171: 8 agosto 1956, strage di Marcinelle.262 minatori morirono in modo orribile. 136 erano italiani, emigrati in Belgio in c… - Alma92069865 : RT @Adele098133171: 8 agosto 1956, strage di Marcinelle.262 minatori morirono in modo orribile. 136 erano italiani, emigrati in Belgio in c… -