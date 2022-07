Gueda Goria dopo il ricovero | sua madre rivela le sue condizioni | Molto fragile

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 29 luglio 2022) Maria Teresa Ruta parla di sua figlia Guendae delle suedi saluteilimprevisto. Maria Teresa Ruta, la popolare conduttrice che tutti noi abbiamo imparato ad amare, ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Vero. Vista l’occasione, la giornalista che era lì per intervistarla non ha potuto fare a meno di chiederle come sta sua figlia Guenda. La, giorni fa, si è trovata costretta ad operarsi urgentemente per via di una gravidanza extra uterina. Maria Teresa Ruta hato alla giornalista che per sua figlia non è stato per nulla facile superare la cosa, sia fisicamente che psicologicamente. Il fatto di essere stata operata, già di per sé rappresenta uno stress. Se poi il chirurgo si trova costretto a ...