Nuoto, Campionati Assoluti Ostia 2022, i risultati della prima sessione mattutina (Di martedì 19 luglio 2022) Al via i Campionati Assoluti di Nuoto 2022, in corso ad Ostia. Nella sessione mattutina della prima giornata di gare, in vasca le serie lente ad aprire il programma. Nei 100 dorso è Raffaele De Simone il migliore (57?39), mentre nei 50 dorso femminile è Asia Ricci a comandare in 29?72. Successivamente è stata la volta dei 400 stile con Nicola Roberto in 3'54?86, seguito dai 200 femminili nel segno della classe 2005 Matilde Biagiotti (2'01?60). Nei 100 rana è Cosimo Bugli il più veloce (1'02?29), sulla stessa distanza al femminile la migliore è Adriana Compierchio (1'11?05). Nei 100 farfalla comanda Simone Butto in 54?15, in conclusione di programma i 50 farfalla femminili con Alice Beltrame (27?43) e i 50 stile ...

