Svizzera, l'ambasciata russa minaccia un giornale di Zurigo per il meme di Putin con il naso da clown e la bandiera LGBT

Il 25 giugno 2022, il quotidiano svizzero Neue Zurcher Zeitung pubblica un articolo dove vengono raccolti i meme relativi all'invasione russa in Ucraina. Tra le vignetta troviamo un Volodymyr Zelensky vestito come la versione ucraina di Captain America e un Vladimir Putin con il naso da pagliaccio e il volto disegnato con i colori della bandiera arcobaleno. Quest'ultima è diventata oggetto di contestazione da parte dell'ambasciata russa in Svizzera. La quale ha inviato una lettera al quotidiano per annunciare di voler rivolgersi alle forze dell'ordine svizzere per il danno subito dal presidente Vladimir Putin.

disinformatico : L'ambasciata russa qui in Svizzera se l'è presa per questa illustrazione di Putin che lo prende in giro. Per cui,… - DavidPuente : L'ambasciata russa in Svizzera e i meme sgraditi - DavidPuente : 6/ Grazie all'ambasciata russa in Svizzera l'immagine è virale - savina_b : RT @disinformatico: L'ambasciata russa qui in Svizzera se l'è presa per questa illustrazione di Putin che lo prende in giro. Per cui, mi r… - trimpa48 : RT @disinformatico: L'ambasciata russa qui in Svizzera se l'è presa per questa illustrazione di Putin che lo prende in giro. Per cui, mi r… -