Lazio, per la fascia spunta un esterno della Cremonese (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non si ferma il mercato della Lazio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i biancocelesti avrebbero puntato il terzino Emanuele Valeri... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non si ferma il mercato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i biancocelesti avrebbero puntato il terzino Emanuele Valeri...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Locanda dei Girasoli, storico locale romano gestito da ragazzi con la sindrome di Down, sta per riaprire. Il gov… - nzingaretti : Il Lazio è pronto. Da domani #13luglio a mezzanotte partono le prenotazioni online per la quarta dose del #vaccino… - TuttoMercatoWeb : #Lazio scatenata: visite mediche per Luis #Maximiano ?? @RicCaponetti - boxhiu : @Amarizona17 La situazione cinghiali e' gravissima..sono ovunque ormai nel lazio e si diffonderanno ovunque se qual… - LALAZIOMIA : Lazio, per la fascia spunta un esterno della Cremonese -