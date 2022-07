Calciomercato Milan – Piace Diallo: affare possibile a due condizioni (Di mercoledì 13 luglio 2022) Abdou Diallo, obiettivo di Calciomercato del Milan, è in uscita dal PSG. Diavolo interessato, ma operazione non semplice da mandare in porto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 luglio 2022) Abdou, obiettivo didel, è in uscita dal PSG. Diavolo interessato, ma operazione non semplice da mandare in porto

Pubblicità

Gazzetta_it : Milan, è rientrato #Leao: il rinnovo è un rebus, Chelsea in agguato - Gazzetta_it : La bici, gli incendi, il biliardo e il secondo padre salvatore: 'Così #Ziyech è diventato grande' #Milan - DiMarzio : .@acmilan, cresce la fiducia per #DeKeteleare: i dettagli dell'operazione - Enzoracconta : Ufficiale #Romagnoli al #Milan, alla Roma 25 milioni #calciomercato - sportli26181512 : Milan, Caldara verso lo Spezia in prestito con diritto di riscatto: i rossoneri hanno opzionato Kiwior e Amian: Com… -