Milan | Massara | “C’è entusiasmo e voglia di far bene” Gazidis | “Puntiamo a migliorarci”

"Essere qui insieme ai tifosi è sempre emozionante. Li ringrazio perché sono sempre al nostro fianco. Dopo la scorsa stagione non sarà facile ripartire con ambizione e voglia di migliorarsi, ma è il nostro obiettivo e siamo pronti". Queste le parole di Ivan Gazidis, ad dei rossoneri, ai microfoni di Milan TV. Sullo scudetto, invece: "Tutti insieme abbiamo creato il successo dello scorso anno, con un ambiente unito ed un rapporto con tifosi e partnership". Ha poi parlato anche Frederic Massara, ds del Milan, che ha dichiarato: "A trascinare il club a fare grandi cose negli ultimi anni è stata una grande passione. Dobbiamo riporre nel cassetto i momenti felici e ripartire. Il nostro obiettivo è essere più competitivi anche in Champions League. La squadra ha grandi margini, perciò credo che questo ...

