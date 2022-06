Il giorno in cui Macron si accorse di essere un’anatra zoppa (Di lunedì 20 giugno 2022) Vince senza vincere. Il risultato delle elezioni legislative in Francia ha rispettato i pronostici della vigilia, quelli già scritti dopo il primo turno delle Presidenziali (e il ballottaggio conseguente). Perché il partito del Presidente Emmanuel Macron ha ottenuto la maggioranza dei seggi nell’Assemblea Nazionale, ma con numeri non sufficienti per governare in solitaria. Il secondo partito è quello della Sinistra più intransigente (e molto critica nei confronti dell’operato del numero uno dell’Eliseo), la Nupes di Jean-Luc Mélenchon. A completare questo quadro, c’è anche l’estrema destra di Marine Le Pen che è riuscita a passare dagli 8 seggi della tornata precedente, ai circa 90 conquistati oggi. Elezioni Francia, le legislative tolgono potere a Macron Saranno, dunque, anni difficilissimi per il governo francese. Soprattutto perché il voto ha ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Vince senza vincere. Il risultato delle elezioni legislative in Francia ha rispettato i pronostici della vigilia, quelli già scritti dopo il primo turno delle Presidenziali (e il ballottaggio conseguente). Perché il partito del Presidente Emmanuelha ottenuto la maggioranza dei seggi nell’Assemblea Nazionale, ma con numeri non sufficienti per governare in solitaria. Il secondo partito è quello della Sinistra più intransigente (e molto critica nei confronti dell’operato del numero uno dell’Eliseo), la Nupes di Jean-Luc Mélenchon. A completare questo quadro, c’è anche l’estrema destra di Marine Le Pen che è riuscita a passare dagli 8 seggi della tornata precedente, ai circa 90 conquistati oggi. Elezioni Francia, le legislative tolgono potere aSaranno, dunque, anni difficilissimi per il governo francese. Soprattutto perché il voto ha ...

