Chiara Ferragni in Senza veli su Instagram | la risposta epica di Fedez e i soliti hater

Chiara Ferragni in topless su Instagram, la risposta epica di Fedez e i soliti hater (Di domenica 19 giugno 2022) Chiara Ferragni si sta godendo l'inizio dell'estate a Marbella, in Spagna. Tra le varie immagini con cui sta documentando la sua vacanza ne è apparsa una che più di tutte ha catturato l'attenzione dei follower. Vi raccomandiamo... Chiara Ferragni provocante in pizzo? La provocazione è un'altra e da applausi! L'imprenditrice digitale sfida gli haters e rivendica il diritto di tutte le donne di vestirsi come vogliono. Perché il problema non è di chi mos... L'influencer ha infatti postato uno scatto in cui è in topless, ma ha messo le emoji della ciliegia a coprire il seno, per evitare la censura di Instagram. Non è una mera foto di lei nuda:

