Pizza Village Napoli 2022 | il 26 giugno Luchè ospite sul palco del Lungomare

13/06/2022 La mobilità, trasporti e logistica ospitalità al centro del progetto degli organizzatori Napoli, 13 giugno 2022 Svelato il primo nome dei due ospiti del palco del Pizza Village Napoli per la serata conclusiva della manifestazione. Domenica 26 sarà Luca Imprudente, in arte noto come Luchè, uno dei due protagonisti voluti dall'organizzazione per celebrare la manifestazione. 'In Naples we don't say', disponibile in pre order su Amazon, sarà in tutte le librerie e negli store digitali a partire dal 17 giugno, data in cui Miriam sarà sul palco del Pizza Village.