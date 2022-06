LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: tre corridori in testa, c’è Leo Hayter. Il gruppo prova a chiudere (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 Hayter prova ad andarsene in solitaria! 15.58 gruppo a 55” dai tre di testa quando siamo in vista del cartello dei meno 7! 15.55 Sempre la Groupama-FDJ a dettare il ritmo del gruppo. 10 km al traguardo. 15.52 I tre all’attacco possono farcela, Hayter sarebbe chiaramente il favorito in caso di volata a ranghi ristretti. 15.49 gruppo segnalato a 1’10”! 15.46 15 km all’arrivo, Leo Hayter ha attuato il ricongiungimento! Tre uomini al comando. 15.43 Anche il gruppo è sempre più vicino a Petr Kelemen (Tudor) e Kyrylo Tsarenko (Gallina Ecotek Lucchini). 15.40 La strada è in leggera ascesa sino alla linea del traguardo. Meno di 20 km all’epilogo di questa seconda ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.01ad andarsene in solitaria! 15.58a 55” dai tre diquando siamo in vista del cartello dei meno 7! 15.55 Sempre la Groupama-FDJ a dettare il ritmo del. 10 km al traguardo. 15.52 I tre all’attacco possono farcela,sarebbe chiaramente il favorito in caso di volata a ranghi ristretti. 15.49segnalato a 1’10”! 15.46 15 km all’arrivo, Leoha attuato il ricongiungimento! Tre uomini al comando. 15.43 Anche ilè sempre più vicino a Petr Kelemen (Tudor) e Kyrylo Tsarenko (Gallina Ecotek Lucchini). 15.40 La strada è in leggera ascesa sino alla linea del traguardo. Meno di 20 km all’epilogo di questa seconda ...

