Molina Juve, l'argentino si avvicina: cosa manca per chiudere (Di sabato 4 giugno 2022) Molina Juve, accordo più vicino tra il club bianconero e l'Udinese per portare l'argentino a Torino. cosa manca per chiudere Come riportato da Tuttosport, Nahuel Molina e la Juve sarebbero ora molto vicini. l'argentino è ritenuto il primo obiettivo per la fascia destra e anche il giocatore gradirebbe sbarcare a Torino. Anche il prezzo fatto dall'Udinese (25/30 milioni) non appare un problema. L'unica frenata è sulle modalità di pagamento: i due club dovranno trovare il punto in comune per far si che la trattativa possa chiudersi con una fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

