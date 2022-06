Ucraina, sud est bombardato: feriti 2 giornalisti di Reuters. Mosca rimuove Dvornikov (Di venerdì 3 giugno 2022) Non si ferma l'artiglieria russa. Ucciso anche un volontario francese. Rimosso il generale detto il macellaio della Siria per come aveva condotto il conflitto nel paese mediorientale Leggi su tg.la7 (Di venerdì 3 giugno 2022) Non si ferma l'artiglieria russa. Ucciso anche un volontario francese. Rimosso il generale detto il macellaio della Siria per come aveva condotto il conflitto nel paese mediorientale

Advertising

QuelloKeSbrocca : kiev ha già perso lo sbocco sul mare, presto i russi si prenderanno anche odessa e poi chiuderanno la tenaglia... u… - sud_delmondo : RT @HSkelsen: Parsi: per l'Ucraina la linea del fronte è la loro linea del Piave. Nel 17 gli austroungarici sono entrati profondo nel terri… - sud_delmondo : RT @riotta: Le conseguenze dell'invasione russa #Ucraina dureranno per anni, cambiando Mosca, l'Europa e il mondo. Anche in Italia la guerr… - AshySlashy15 : @TntAldoRaine @LaPompetta Ma li leggi i trenini cui rispondi? ?? Sono 70 anni che veniamo trascinati in guerre assur… - sud_delmondo : RT @HSkelsen: L'ostacolo sulla via per la pace in Ucraina è solo uno: la Russia di Putin. -