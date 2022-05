Il commissario Ue Schmit | “Adeguare i salari all’inflazione Non è il momento di chiudere le porte ai lavoratori”

(Di lunedì 30 maggio 2022) “Io credo che si debba tenere la dinamica deivicino all’aumento dei prezzi così da non deprimere la domanda globale”. Lo dice ilUe al Lavoro, Nicolas, in un’intervista al quotidiano La Stampa. “Ci attendevamo la ripresa dell’inflazione, ma non che sarebbe stata così massiccia e oltre il breve termine – afferma il– lo scenario è cambiato”. “Per ragioni economiche e politiche non è ildilee dire niente negoziati per il rinnovo dei contratti. La relazione frae inflazione deve essere realistica”: “Vicino. Può essere sopra o sotto. Ma vicino”. Quanto alle politiche di welfare, spiega che “la Commissione sta preparando per questo autunno una proposta di ...

Advertising

HuffPostItalia : Il commissario Ue Schmit: 'I salari vengano adeguati all'inflazione o sarà recessione' - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Il commissario Ue Schmit: 'I salari vengano adeguati all'inflazione o sarà recessione' - a_lambardi : RT @HuffPostItalia: Il commissario Ue Schmit: 'I salari vengano adeguati all'inflazione o sarà recessione' - dinoggiano : RT @HuffPostItalia: Il commissario Ue Schmit: 'I salari vengano adeguati all'inflazione o sarà recessione' - bezzifer : Il commissario europeo Schmit vuole adeguare i salari all’inflazione. OTTIMO SI TORNA AL PASSATO. -

... a dirlo in un'intervista a La Stampa è ileuropeo per il Lavoro Nicolas. Se non si agisse in questo senso, sostiene, 'la domanda crollerebbe e ci ritroveremmo in quello che ..."Io credo che si debba tenere la dinamica dei salari vicino all'aumento dei prezzi così da non deprimere la domanda globale". Ileuropeo per il Lavoro Nicolaslancia il sasso in un'intervista alla Stampa, sfidando le "confindustrie" del continente. Se non agiamo, sostiene, "la domanda crollerebbe e ci ...“Io credo che si debba tenere la dinamica dei salari vicino all`aumento dei prezzi così da non deprimere la domanda globale. La domanda crollerebbe e ci ritroveremmo in quello che tutti temono, ovvero ...Il commissario europeo per il Lavoro: "La domanda crollerebbe e ci ritroveremmo in stagflazione. Contro i mercati dell'energia fuori controllo ...