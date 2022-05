"A nemmeno due mesi dall'operazione": Fedez, l'impresa lascia senza fiato il suo dottore (Di venerdì 20 maggio 2022) Fedez a due mesi dall'intervento al pancreas torna a parlare. Le sue condizioni di salute, negli ultimi mesi, hanno lasciato i fan con il fiato sospeso. Ora sta meglio, per fortuna. Il rapper racconta un aneddoto via Instagram Stories: "I medici mi avevano detto che avrei potuto aspettare anche 6 mesi prima di ricominciare a cantare e a fare attività fisica dopo l'intervento", ha scritto l'artista. Che ha poi aggiunto: "Ma la forza di volontà e l'amore di chi vi sta vicino a volte è più forte di tutto, Ed eccomi qua a nemmeno due mesi dall'operazione. Banale da dire ma è la cura più forte che ci sia. A marzo scorso, sui social, aveva rivelato a milioni di persone di doversi sottoporre ad un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022)a due'intervento al pancreas torna a parlare. Le sue condizioni di salute, negli ultimi, hannoto i fan con ilsospeso. Ora sta meglio, per fortuna. Il rapper racconta un aneddoto via Instagram Stories: "I medici mi avevano detto che avrei potuto aspettare anche 6prima di ricominciare a cantare e a fare attività fisica dopo l'intervento", ha scritto l'artista. Che ha poi aggiunto: "Ma la forza di volontà e l'amore di chi vi sta vicino a volte è più forte di tutto, Ed eccomi qua adue. Banale da dire ma è la cura più forte che ci sia. A marzo scorso, sui social, aveva rivelato a milioni di persone di doversi sottoporre ad un ...

