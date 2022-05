Dalla Spagna su Koulibaly: le ultime sulle intenzioni del Barcellona (Di giovedì 19 maggio 2022) Non è una novità il fatto che il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly sia corteggiato dal Barcellona, che proverà a portarlo in maglia blaugrana durante la sessione estiva di calciomercato. Sull’edizione odierna del quotidiano spagnolo Sport, è stata dedicata la copertina proprio alle trattative in corso tra il Barca e Koulibaly. Secondo quanto riportato, il calciatore azzurro sarebbe il profilo perfetto per la formazione di Xavi ed avrebbe dato totale disponibilità alla firma di un contratto con il club spagnolo. FOTO: Getty Images, Koulibaly Il numero 26 del Napoli, infatti, è già stato contattato per esplorare le opzioni di trasferimento e il Barcellona è fiducioso, data la situazione contrattuale con la società partenopea e per la predisposizione favorevole del calciatore. Il ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 19 maggio 2022) Non è una novità il fatto che il difensore del Napoli Kalidousia corteggiato dal, che proverà a portarlo in maglia blaugrana durante la sessione estiva di calciomercato. Sull’edizione odierna del quotidiano spagnolo Sport, è stata dedicata la copertina proprio alle trattative in corso tra il Barca e. Secondo quanto riportato, il calciatore azzurro sarebbe il profilo perfetto per la formazione di Xavi ed avrebbe dato totale disponibilità alla firma di un contratto con il club spagnolo. FOTO: Getty Images,Il numero 26 del Napoli, infatti, è già stato contattato per esplorare le opzioni di trasferimento e ilè fiducioso, data la situazione contrattuale con la società partenopea e per la predisposizione favorevole del calciatore. Il ...

Advertising

sportli26181512 : Il rigore di Siviglia è l'ultima disfatta scozzese: Ramsey è di nuovo un problema per la Juve: 'Pain in Spain', 'Do… - zagor70 : ITALIANO ??La Russia espelle 27 diplomatici dalla Spagna - Ministero degli Esteri russo In precedenza è stato rifer… - histoniumnet : Le delegazioni straniere provenienti dalla Germania, Francia, Grecia e Spagna a Jasci & Marchesani a Vasto... - zinghic : @DAVIDPARENZO @peppinoerrico @NATO I paesi baltici, Polonia, Ungheria ecc. sarebbero stati contagiati dalla democra… - arturoviaggia : RT @Roma_Amore_Mio: Roma????18/05/2022...La colonna dell'immacolata a Piazza di Spagna, in bianco e nero, illuminata dalla luna piena?????? ht… -