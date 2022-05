Guerra Russia-Ucraina, pioggia di bombe sull’acciaieria Azovstal: il video degli attacchi (Di domenica 15 maggio 2022) Le immagini – diffuse dalle forze armate ucraine – mostrano gli attacchi dai cieli e con l’artiglieria da parte delle truppe russe che continuano a bloccare le unità di difesa Ucraina nell’acciaieria. “I russi hanno lanciato bombe incendiare o al fosforo contro Azovstal“. Lo ha denunciato il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko, secondo quanto riportano i media ucraini. “Ieri gli occupanti hanno usato per la prima volta bombe incendiarie o al fosforo contro i difensori di Mariupol”, ha scritto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Le immagini – diffuse dalle forze armate ucraine – mostrano glidai cieli e con l’artiglieria da parte delle truppe russe che continuano a bloccare le unità di difesanell’acciaieria. “I russi hanno lanciatoincendiare o al fosforo contro“. Lo ha denunciato il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko, secondo quanto riportano i media ucraini. “Ieri gli occupanti hanno usato per la prima voltaincendiarie o al fosforo contro i difensori di Mariupol”, ha scritto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

MediasetTgcom24 : Finlandia: la Russia ha interrotto l'elettricità #Ucraina - GiovaQuez : De Masi: 'La Russia è stata divisa dall'Europa per indebolire l'Europa. Questa è un'operazione di Brexit della Russ… - petergomezblog : Guerra Ucraina-Russia, il M5s chiederà “appena possibile” un voto del Parlamento su invio delle armi e strategia de… - ancarola1973 : RT @dariodangelo91: 2/3 della #Nato' alle porte della Russia. Condivide?'. #Raggi: 'Non rispondo'. Lo ha fatto sui vaccini e lo fa sulla gu… - MariaDellaMoni6 : • Il G7, fornendo armi all'Ucraina, continuerà così a condurre una guerra per procura contro la Russia, invece di a… -