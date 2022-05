Fondi di private capital, i padroni del mondo (Di venerdì 6 maggio 2022) Da oggi, per accedere ai Fondi di private capital basteranno 100.000 euro anziché 500.000... Un modo per entrare in uno dei club più remunerativi e di maggior successo, dove si muovono investimenti da migliaia di miliardi di dollari, attivi in ogni settore. Come dimostrano gli interesssi degli uomini e delle aziende che oggi dominano la finanza planetaria. La notizia è passata quasi inosservata. Ma da poco più di un mese, dal 16 marzo, gli italiani con un portafoglio abbastanza ricco potranno entrare più facilmente in uno dei club più esclusivi e remunerativi del mondo. Quel giorno è stato pubblicato il decreto che abbassa da 500.000 a 100.000 euro la soglia minima di ingresso degli investitori non professionali nei Fondi di private capital. Trattandosi di ... Leggi su panorama (Di venerdì 6 maggio 2022) Da oggi, per accedere aidibasteranno 100.000 euro anziché 500.000... Un modo per entrare in uno dei club più remunerativi e di maggior successo, dove si muovono investimenti da migliaia di miliardi di dollari, attivi in ogni settore. Come dimostrano gli interesssi degli uomini e delle aziende che oggi dominano la finanza planetaria. La notizia è passata quasi inosservata. Ma da poco più di un mese, dal 16 marzo, gli italiani con un portafoglio abbastanza ricco potranno entrare più facilmente in uno dei club più esclusivi e remunerativi del. Quel giorno è stato pubblicato il decreto che abbassa da 500.000 a 100.000 euro la soglia minima di ingresso degli investitori non professionali neidi. Trattandosi di ...

Advertising

CarloCalenda : Salario Minimo, Meno RDC e obbligo lavori socialmente utili, taglio irpef su giovani per evitare emigrazione, trasp… - ParoleCristiane : @Corriere Occupatevi anche della mancanza di fondi pubblici alle strutture sanitarie private napoletane, che devono… - panorama_it : Da oggi, per accedere ai fondi di private capital basteranno 100.000 euro anziché 500.000... Un modo per entrare in… - ParoleCristiane : @mattinodinapoli Fate un'inchiesta anche sulla mancanza di fondi pubblici alle strutture sanitarie private napoleta… - ParoleCristiane : @repubblica Fate un'inchiesta anche sulla mancanza di fondi pubblici alle strutture sanitarie private napoletane, c… -