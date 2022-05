I soldati ceceni morti in Ucraina sarebbero il doppio di quelli riportati dai russi

Advertising

AdrianoPortogal : Si dichiarano cristiani ortodossi poi mandano i propri soldati ma principalmente i ceceni a fare le stragi di Bucha… - JohnHard3 : RT @globalistIT: La propaganda russa nasconde il reale numero delle vittime cecene... - globalistIT : La propaganda russa nasconde il reale numero delle vittime cecene... - avvbartolozzie1 : @Antonio80155302 Il fatto che i soldati russi uccidano molti di quelli con un bella macchina, per poi rivenderla, n… - luigi_maris : @ElioLannutti @sardegna5star Pensa... Io credevo fosse Vladimir Putin. Spero seriamente che la NATO abbandoni il no… -

Secondo quanto riporta il sito IStories, il numero deimorti in Ucraina sarebbe molto più alto di quello riportato dalle fonti ufficiali, che parlano solo di una dozzina: il numero reale sarebbe dieci volte superiore e paragonabile a quello ...non guardano in faccia nessuno. Cacciano i vecchi di casa se vogliono che un loro cecchino ... C'è chi sospetta che le finte evacuazioni servano per stanare i civili e dar la caccia ai. ...L'indiscrezione - che si basa su dichiarazioni informali del Ministero della Salute di Grozny - getta una nuova luce sul reale contributo ceceno al conflitto, messo in ombra dall'attivismo 'social' de ...Quando si parla di Kadyrov c'è odore di propaganda. Più volte il leader dei temuti kadyrovisti è stato smentito dai fatti ...